Cristiano Ronaldo foi a principal novidade no último treino da Seleção Nacional antes do jogo frente à Coreia do Sul, o último da fase de grupos.

Na véspera, o capitão de Portugal tinha feito apenas trabalho específico de recuperação. De resto, Fernando Santos, em conferência de imprensa, não deu por garantida a presença de Ronaldo no jogo desta sexta-feira.

Em sentido inverso, não subiram ao relvado Otávio, Danilo e Nuno Mendes, ausências já confirmadas pelo selecionador nacional – o lateral-esquerdo do PSG, de resto, já sabe que não volta a jogar neste Mundial 2022.

Portugal, já apurado para os oitavos de final, defronta a Coreia do Sul esta sexta-feira, a partir das 15h00.