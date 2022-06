Cristiano Ronaldo e Raphael Guerreiro falham o último treino da Seleção Nacional, antes da viagem para a Suíça.

Pelo menos no arranque da sessão de trabalho, a última na Cidade do Futebol, os dois jogadores não estiveram no relvado. Fica a dúvida, portanto, quanto à disponibilidade para o jogo deste domingo, na Suíça, para a Liga das Nações.

No final da sessão haverá conferência de imprensa com o selecionador, Fernando Santos, e com um jogador.