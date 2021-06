Cristiano Ronaldo igualou esta tarde o recorde de Miroslav Klose de jogador com mais golos marcados em Campeonatos do Mundo e da Europa.

O internacional português abriu o marcador frente à Alemanha e marcou assim o 19.º golo em Mundiais e Euros, o mesmo número do antigo avançado do Bayern Munique.

Destes golos, 12 foram apontados em Europeus e sete em Mundiais.

