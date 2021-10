Rúben Neves e Nélson Semedo já estiveram às ordens de Fernando Santos no treino desta sexta-feira da Seleção Nacional.

O médio do Wolverhampton tinha ficado entregue ao departamento médico na véspera, enquanto que o lateral, que também joga na equipa inglesa, foi chamado na quinta-feira para substituir o lesionado Raphael Guerreiro.

Afastado dos treinos continua Diogo Jota, a contas com problemas físicos. O avançado do Liverpool ainda não treinou com os restantes colegas neste estágio de preparação para os jogos com Qatar e Luxemburgo.

A equipa das quinas parte esta sexta-feira para o Algarve, onde vai disputar os dois encontros. Antes, pelas 12h30, haverá conferência de imprensa com o selecionador, Fernando Santos, e um jogador.