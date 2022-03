Um dia depois da vitória frente à Turquia, a Seleção Nacional regressou ao trabalho para preparar a final do play-off de acesso ao Mundial 2022, frente à Macedónia do Norte.

No Estádio do Bessa, os titulares na partida frente aos turcos fizeram apenas trabalho de recuperação e não subiram ao relvado.

Os restantes convocados de Fernando Santos subiram sim ao tapete verde do Bessa e nos 15 minutos abertos à comunicação social, Cédric Soares, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Tiago Djaló, William Carvalho, Vitinha, Matheus Nunes, Gonçalo Guedes, João Félix, Rafael Leão e André Silva realizaram os habituais exercícios de aquecimento com e sem bola, enquanto que Rui Patrício e José Sá fizeram trabalho específico de guarda-redes.

De fora continua Pepe, ele que está a recuperar da covid-19.

Portugal defronta a Macedónia do Norte na terça-feira, a partir das 19h45, no Estádio do Dragão.