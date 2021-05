O treino que a Seleção Nacional tinha agendado para esta sexta-feira estava marcado para as 10.30 horas, na Cidade do Futebol, mas foi atrasado meia hora, devido a um controlo antidoping surpresa por parte da UEFA.

Os funcionários do laboratório antidopagem apareceram na Cidade do Futebol para recolher amostras de todos os jogadores, numa prática norma antes de grandes competições, o que obrigou Fernando Santos a remarcar a sessão para as 11 horas.