O treino e a conferência de imprensa da Seleção Nacional antes do jogo com a Suécia foram adiados para esta tarde.

Fernando Santos e um jogador das quinas iam falar aos jornalistas às 10h15, e às 11h00 a equipa portuguesa ia cumprir a última sessão antes da partida com o conjunto sueco, mas ambos os compromissos foram reagendados: o treino será às 17h00 e a conferência às 19h00, tudo na Cidade do Futebol.

A Federação Portuguesa de Futebol não adiantou qualquer explicação para esta mudança de planos. Recorde-se que já tinha acontecido situação parecida antes do encontro com a Espanha, na altura por causa do teste positivo de José Fonte à covid-19.