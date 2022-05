Além das ausências já esperadas de Pepe, Rui Patrício e Diogo Jota, houve ainda outro jogador ausente no treino desta sexta-feira da Seleção Nacional: Danilo.

O médio do Paris Saint-Germain apresentou queixas no tornozelo na sessão da véspera e esta manhã ficou no ginásio a fazer trabalho de recuperação.

Na baliza, a novidade foi Celton Biai: o jovem guarda-redes do Vitória de Guimarães pertence à equipa de sub-21, mas trabalhou ao lado de Diogo Costa e Rui Silva, e para suprir a tal ausência de Rui Patrício, que ainda não se apresentou depois de ter ganho a Liga Conferência ao serviço da Roma.

Além disso, houve ainda uma troca na baliza, mas na equipa técnica: Fernando Justino, treinador de guarda-redes, lesionou-se e foi substituído por Pedro Espinha, que ficará com a equipa das quinas até ao final do estágio.

Portugal, recorde-se, prepara os quatro jogos da Liga das Nações que disputa em junho: o primeiro é dia 2 de junho, ante a Espanha, em Sevilha.

