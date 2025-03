A Seleção Nacional de sub-17 selou, na tarde desta terça-feira, a qualificação para o Europeu da categoria. Na terceira e derradeira jornada do Grupo 4, em Barcelos, Bino Maçães apenas precisava de um ponto. Ainda assim, os jovens portugueses venceram por 3-1.

Depois de o médio Gil Neves (Benfica) inaugurar o marcador, aos 43 minuto, Anísio Cabral dispôs de uma ótima oportunidade para duplicar a vantagem. Todavia, o avançado do Benfica desperdiçou um penálti, defendido pelo guardião sérvio.

Entre trocas, Anísio Cabral redimiu-se aos 79 minutos, quando cruzou para o golo de Yoan Pereira, extremo do FC Porto.

Ainda que a Sérvia tenha reduzido aos 85 minutos, por Aleksa Damjanovic, a resposta lusa não demorou. Aos 89m, Anísio Cabral alcançou o golo, por fim.

No outro encontro deste grupo, em Fafe, Hungria e Países Baixos empataram a dois golos, terminando no terceiro e quarto lugar, respetivamente. No topo estacionou Portugal, com nove pontos, cinco de vantagem sobre a Sérvia.

Assim, a Seleção junta-se aos já apurados França, Bélgica e Inglaterra, além da anfitriã do Europeu, a Roménia. A competição vai decorrer entre 13 e 26 de junho.