A Seleção Nacional de sub-19 foi derrotada por Inglaterra, no País de Gales, e está fora do Europeu da categoria. Na noite desta terça-feira, os comandados de Filipe Ramos sofreram o único golo ao nono minuto, por Rigg, médio do Sunderland (1-0).

Apesar das trocas, ajustes e riscos, os portugueses foram incapazes de repor a igualdade.

Assim, Inglaterra termina no topo do Grupo 7, com sete pontos, mais três do que Portugal (2.º). No outro encontro do grupo, o País de Gales venceu a Turquia (3-1).

A Seleção Nacional conquistou o Europeu de sub-19 em 2018, mas não participa desde a final perdida em 2023, em Malta, para a Itália (0-1).

Ora, além da anfitriã Roménia e de Inglaterra, também Alemanha, Espanha – campeã em título – Noruega, Países Baixos, Montenegro e Dinamarca atingiram a fase final. De fora ficam Portugal, Itália e França, por exemplo.