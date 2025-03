A Seleção Nacional de sub-19 triunfou, na tarde deste sábado, frente ao País de Gales, por 1-0. Na 2.ª jornada da Ronda de Elite de qualificação para Europeu da categoria, o único golo foi assinado por Gabriel Silva, jovem avançado do Sporting, aos 68 minutos.

O triunfo deixa os comandados de Filipe Ramos no 2.º lugar do Grupo 7, com quatro pontos, em igualdade com a líder Inglaterra. Na ronda inaugural deste grupo, Portugal empatou a dois golos com a Turquia.

Na derradeira ronda, Inglaterra e Portugal medem forças na noite de terça-feira (19h), de novo no País de Gales.

De resto, a Turquia ocupa o 3.º lugar deste Grupo 7, com dois pontos. No fundo está o País de Gales, sem pontos.