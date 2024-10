Tranquila e com o brilho em modo poupança para o Europeu de 2025, a Seleção Nacional de sub-21 encerrou a fase de qualificação com novo triunfo. Na tarde desta terça-feira, em Andorra, os comandados de Rui Jorge dominaram, venceram por 1-2, mas não se livraram de algumas peripécias.

Depois do triunfo suado nas Ilhas Faroé – que selou o apuramento para o Euro do próximo verão – Rui Jorge revolucionou o «onze», operando 11 trocas.

Recorde, aqui, o desenrolar desta partida.

Ao terceiro minuto, Martim Neto foi incapaz de capitalizar uma oferta dos anfitriões. Depois de os defesas permitirem que o esférico rolasse até à área, o médio do Rio Ave – emprestado pelo Benfica – falhou o tempo de remate.

Até encontrar a via do golo, as «Quinas» confiaram a Carlos Forbs a tarefa de desgastar e frustrar a linha recuada de Andorra, pelo corredor esquerdo.

Todavia, o 0-1 aconteceu na sequência de uma rara investida pela direita. Numa jogada iniciada por Rodrigo Gomes, o lateral combinou com João Marques, que, por sua vez, encontrou Henrique Araújo na profundidade, no meio. Beneficiando de um corte defeituoso de dois defesas, o avançado do Arouca – emprestado pelo Benfica – inaugurou o marcador.

Estavam decorridos 17 minutos, quando o capitão dos sub-21 assinou o décimo golo por esta seleção, o terceiro nesta fase de apuramento.

Até ao intervalo, Andorra ajustou a pressão, apostando no tecnicismo de Aron Rodrigo para ambicionar o empate. Assim, o avançado de 20 anos – vinculado ao Huesca, de Espanha – recuou até ao meio-campo, «roubando» a posse e forçando as faltas de Rodrigo Gomes.

Em todo o caso, em raros momentos foi exigida a intervenção de João Carvalho, guardião do Sp. Braga B.

Golo decisivo em contracorrente

Antes do reatar do encontro, Rui Jorge apostou em Rafael Rodrigues, em detrimento de Rodrigo Gomes.

Quatro minutos volvidos no segundo tempo, Sola beneficiou da melhor oportunidade dos anfitriões. Depois de Rafael Rodrigues medir (muito) mal o atraso para João Carvalho, o avançado de Andorra apenas conseguiu levar a bola a tirar tinta à barra.

Ora, de forma a estancar o ascendente do adversário, o selecionador nacional lançou Fábio Silva, Quenda e Paulo Bernardo, em detrimento de Henrique Araújo, Vasco Sousa e Pedro Santos.

Ainda assim, a partida continuou a cair em ritmo e qualidade, com o «apagão» das principais figuras, como Carlos Forbs.

Na outra extremidade, Rosas e Acosta lideraram os derradeiros contra-ataques de Andorra, semeando o pânico entre os defesas lusos.

Entretanto, aos 85m, em contracorrente, a Seleção Nacional sentenciou a contenda, por Fábio Silva. O ponta de lança beneficiou da inteligência de Quenda para somar o oitavo golo nesta fase de qualificação.

Na resposta, Rosas conseguiu o tão desejado golo, o quarto de Andorra na prova.

Até final, Portugal limitou-se a reter a posse a meio-campo. Assim, os comandados de Rui Jorge totalizaram 27 pontos em dez jogos, espelho das nove vitórias e de uma derrota.

No segundo lugar do Grupo G – posto que dará, pelo menos, acesso ao play-off – ficou a Croácia, com 22 pontos, mais cinco do que a Grécia. Os croatas triunfaram sobre os helénicos, por 3-2.

Quanto à Seleção Nacional de sub-21, resta preparar o Europeu de 2025 – que coincide com o Mundial de Clubes – na esperança de «vingar», por fim, as finais perdidas em 1994, 2015 e 2021.

Para o torneio, que decorrerá na Eslováquia, também Espanha, Itália, Inglaterra, Países Baixos, Alemanha, Ucrânia, Roménia, Eslovénia, Polónia e Dinamarca garantiram a qualificação direta.