Na ressaca à derrota caseira no particular com a Roménia (0-1), a Seleção Nacional sub-21 procurou reagir em West Bromwich, mas sucumbiu à eficácia de Inglaterra (3-2). Na noite desta segunda-feira, Rui Jorge operou somente uma troca, apostando em Eduardo Quaresma no lugar do lesionado Jónatas Noro.

Do outro lado, entre os campeões da Europa de sub-21 em título, destaque para a titularidade de Jobe Bellingham – irmão do jogador do Real Madrid – além de Elliott (Liverpool), Nwaneri (Arsenal) e Archie Gray (Tottenham).

Recorde o desenrolar e veja os golos desta partida.

Portugal entrou a todo o gás, com Tiago Tomás e Fábio Silva a ambicionarem inaugurar o marcador. Todavia, os ingleses foram letais na reação. Decorria o oitavo minuto quando Eduardo Quaresma errou na construção e o médio Hackney atirou cruzado, no corredor central.

Pouco depois, aos 11 minutos, Nwaneri aproveitou a animação em West Bromwich para desferir um arco indefensável à entrada da área, descaído para a direita.

De remate em remate, um corte fantástico de João Muniz – em cima da linha de golo – impediu o 3-0. O defesa do Sporting ocupou o lugar de João Carvalho, que sofreu um chapéu de Hutchinson.

Depois desta fase quase plena de eficácia, os ingleses entregaram a iniciativa a Portugal, que encontrou a via do golo aos 23 minutos. A combinação entre Mateus Fernandes e Rodrigo Pinheiro, pela direita, culminou no desvio de Fábio Silva, na área.

Aos 22 anos, Fábio Silva – emprestado pelo Wolves ao Las Palmas – leva 11 golos e três assistências em 28 jogos nesta temporada.

Até ao intervalo, Gustavo Sá atirou ao poste, enquanto Tiago Tomás viu o empate negado pelo guardião inglês.

Trocas desnorteiam Portugal

Ao intervalo, os ingleses apenas mudaram de guarda-redes. Já Rui Jorge, apostou em Henrique Araújo, Christian Marques, João Marques, Chissumba, Gonçalo Nogueira, Joelson e Carlos Borges. Saíram Fábio Silva, Eduardo Quaresma, Tiago Tomás, Nazinho, Fernandes, Diogo Nascimento e Gustavo Sá.

Doravante, os portugueses foram menos intensos, ainda que na mó de cima. Entre trocas e ameaças, os anfitriões aumentaram a pressão, embatendo na barreira edificada pelo médio João Marques.

Todavia, um rude golpe surgiu aos 76 minutos, por Hutchinson. O avançado do Ipswich desviou de cabeça na sequência de um canto cobrado à direita.

Na resposta, aos 85m, Carlos Borges capitalizou a passividade contrária e aplicou o 3-2. Todavia, Inglaterra voltou a ser letal e resolveu a contenda aos 90+1m, por Jaden Philogene, outro avançado do Ipswich.

Ao encaixar a segunda derrota consecutiva em particulares, Rui Jorge recupera um registo que não acontecia há mais de 20 anos. Todavia, a prestação em West Bromwich – frente à poderosa Inglaterra – foi muito diferente da exibição registada em Famalicão com a Roménia.

Em junho, no Europeu de sub-21, Portugal vai disputar o Grupo C com França, Geórgia e Polónia. Por sua vez, os ingleses integram o Grupo B, com Chéquia, Alemanha e Eslovénia.