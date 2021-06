Um dia depois do apuramento para a final do Europeu de sub-21, a Seleção Nacional cumpriu um treino ligeiro no Parque Tivoli, a maior área verde da cidade de Ljubljana, na Eslovénia. O mesmo já tinha acontecido na terça-feira, um dia depois do triunfo frente à Itália.

Nos 15 minutos abertos à imprensa, os jogadores que foram utilizados na partida ante a Espanha, fizeram apenas exercícios de ativação muscular. Os restantes trabalham com bola, mas num ritmo bastante descontraído.

Portugal disputa a final do Europeu de sub-21 frente à Alemanha, no domingo, a partir das 20h00.