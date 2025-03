Dário Essugo, médio emprestado pelo Sporting ao Las Palmas, foi dispensado da concentração da Seleção Nacional de sub-21.

«A dispensa está na linha de pensamento que tem pautado as escolhas de Rui Jorge. Após a convocatória, Dário Essugo assinou um novo vínculo profissional com o Chelsea, equipa que vai disputar o Mundial de Clubes, o que o poderá impossibilitar de ser opção para o Europeu do escalão, a realizar-se em junho, na Eslováquia», esclareceu a Federação Portuguesa de Futebol.

Do lote de convocados também saiu Jónatas Noro, defesa central do Sp. Braga que sofreu um traumatismo no nariz no particular com a Roménia (0-1), em Famalicão.

A comitiva liderada por Rui Jorge estacionou em West Bromwich, Inglaterra, pelas 19h deste sábado. Portugal joga frente aos campeões europeus na noite desta segunda-feira (19h45), na cidade onde vai pernoitar, em novo particular.

Consulte a convocatória atualizada.

Guarda-redes: Diogo Pinto (Sporting) e João Carvalho (Sp. Braga).

Defesas: Christian Marques (Yverdon Sport), Eduardo Quaresma (Sporting), Flávio Nazinho (Cercle Brugge), Francisco Chissumba (Sp. Braga), João Muniz (Sporting), Rodrigo Gomes (Wolves) e Rodrigo Pinheiro (Famalicão).

Médios: Diogo Nascimento (Vizela), Gonçalo Nogueira (Paços Ferreira), Gustavo Sá (Famalicão), João Marques (Gil Vicente), Mateus Fernandes (Southampton) e Pedro Santos (Moreirense).

Avançados: Carlos Borges (Wolves), Diego Moreira (Strasbourg), Fábio Silva (Las Palmas), Henrique Araújo (Arouca), Joelson Fernandes (Atakas Hatayspor) e Tiago Tomás (Wolfsburg).