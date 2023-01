Logo depois de ter sido apresentado como novo selecionador de Portugal, Roberto Martínez foi para o terreno. Não para o relvado, que os jogos só estão marcados para março, mas com a missão de ter um primeiro contacto com os jogadores que fazem parte do seu campo de recrutamento.

O ponto de partida foi Riade, que por estes dias recebe a Supertaça de Espanha, agora disputada em modo «final four», entre Real Madrid, Valência, Barcelona e Betis.

Nesta quarta-feira o Valência publicou imagens de Roberto Martínez no hotel, a conversar com os portugueses Thierry Correia e André Almeida.

O Maisfutebol sabe que, já antes, o novo selecionador de Portugal tinha estado com Rui Silva e William Carvalho, jogadores do Betis.

O nosso jornal confirmou também que a viagem prevê também um encontro com Cristiano Ronaldo, o capitão da equipa das quinas, agora jogador do Al Nassr.

Riade é o ponto de partida para esta «digressão» de Roberto Martínez, por assim dizer. Nos próximos dias o selecionador vai viajar para outros destinos, de forma a falar com vários jogadores.