Em conferência de imprensa de antevisão ao Portugal-Croácia, de quinta-feira, Vitinha falou sobre o apelo de Cristiano Ronaldo para que o Estádio da Luz esteja cheio nos dois desafios que se seguem para a Liga das Nações.

«Temos dois bons testes pela frente. Jogamos ambos em casa e gostava de ter o estádio cheio. O espírito é positivo. Passado é passado», disse Ronaldo, na segunda-feira.

Nesta terça-feira, Vitinha replicou o apelo e rejeitou que haja desinteresse na Seleção Nacional, após a prestação no Euro 2024.

«Se calhar é por ser num dia da semana [risos]. A verdade é que espero que, como o Cristiano disse ontem, que haja lotação esgotada. Faz diferença para nós, sentir esse carinho, sentir esse calor dos adeptos. Um estádio cheio a apoiar-nos, os jogos da Seleção são sempre especiais quando assim é. Faço das palavras do Cristiano as minhas. Um apelo para que o estádio esteja cheio, no próximo jogo e no domingo. Faz a diferença», resumiu Vitinha, em resposta à pergunta do Maisfutebol.

Portugal joga com a Croácia no Estádio da Luz, em Lisboa, pelas 19h45 desta quinta-feira.