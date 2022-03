O médio da Seleção Nacional, Vitinha, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória frente ao Macedónia do Norte (2-0), que garantiu o apuramento para o Mundial 2022:

[Estreia pela Seleção] «Toda a minha vida foi a trabalhar para este momento, e a verdade é que estou sem palavras. Uma felicidade enorme já poder integrar este grupo, poder estrear-me ainda melhor, principalmente neste estádio e com a qualificação garantida. É perfeito.

[Estava à espera de jogar ou foi uma surpresa] Foi surpresa quando me mandou aquecer, mas tenho de estar preparado como todos.

[Como viveu esta semana] É muito bom. Recebi a notícia com muita felicidade e com muitas ganas, é aqui que queremos estar. O grupo recebeu-me muito grande, esta semana foi incrível, o que aprendo, as conversas, é brutal. Quero continuar a estar cá, por isso vou continuar a trabalhar.

[Primeiro jogo vale ida ao Mundial é ainda mais especial?] Já é especial a estreia por si só, com o apuramento é perfeito.

[Espera estar no Mundial?] Claro que sim, todos os jogadores querem lá estar. Terei de continuar a trabalhar, concentrar-me no clube e depois será fruto do meu trabalho.»