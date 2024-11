Rafael Leão falou esta quarta-feira aos jornalistas. O extremo de 25 anos acabou por fazer uma autocrítica sobre o seu estilo de jogo e acabou por referiu dois craques brasileiros.

«É muito simples. Tenho de ser mais egoísta à frente da baliza. Crescia a ver jogadores que não tinham aquele faro de golo, como Ronaldinho e Robinho. Desde criança, o meu objetivo era driblar o adversário, fazer assistências, boas jogadas e bons passes. Nunca tive a direção para o golo. Agora com 25 anos é diferente. O futebol mudou completamente, vive mais de estatísticas. Tenho tentado estar à altura de golos e assistências. Podes fazer um grande jogo, mas se não fazes golos ou assistências, vão dizer que o jogo foi mediano. Tenho de me focar mais nesses aspetos de ser mais decisivo. Isso implica, numa jogada, conseguir assistir ou, em duas oportunidades, fazer um golo.»

Mesmo assim, Leão vê com bons olhos a época que tem feito (10 jogos, com três golos e três assistências), mas sente sempre que há motivos para melhorar.

«Penso sempre à frente. Fico contente pelos últimos dois jogos que fiz. Não penso nos jogos anteriores, mas sim naquele que vem a seguir, no que posso melhorar. As coisas podem correr melhor, como é óbvio. Quero conquistar coisas grandes no clube e na seleção.»

Portugal joga com a Polónia no Estádio do Dragão, pelas 19h45 desta sexta-feira. Termina a fase de grupos diante da Croácia, na segunda-feira, em Split.