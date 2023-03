A Federação Portuguesa de Futebol confirmou nesta segunda-feira que o ex-guarda-redes Ricardo e o ex-defesa Ricardo Carvalho vão integrar a equipa técnica do selecionador Roberto Martínez.

Ricardo Carvalho, que após terminar a carreira foi adjunto de André Villas-Boas no Marselha, assumirá funções de adjunto, enquanto o ex-guarda-redes, também ele, tal como Ricardo Carvalho, um ex-internacional português, assumirá a função de treinador de guarda-redes.

Roberto Martínez terá ao lado dele uma equipa com oito colaboradores, desde adjuntos diretos, passando pelo treino de guarda-redes, departamentos de observação, análise e inovação e performance.

Ao lado do ex-selecionador da Bélgica permanecem Jesus Seba (departamento de observação), Richard Evans (preparador físico que vai liderar a área de performance), Anthony Barry (que acumulou funções de adjunto do Chelsea e de Martínez da Bélgica), Iñaki Bergara (treino específico de guarda-redes) e Stijn Campo. Na equipa de Roberto Martínez estará também Bruno Pereira (na FPF desde 2009), que será o responsável pelo departamento de análise e inovação do qual fará também parte Stijn Campo.

