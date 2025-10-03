Roberto Martínez, selecionador nacional, anunciou nesta sexta-feira os convocados para os próximos dois jogos da Seleção, diante da Irlanda e Hungria, que contam para a qualificação do Mundial 2026. Em resposta ao Maisfutebol, o selecionador rejeitou que as adaptações de João Neves ou Matheus Nunes a lateral possam «hipotecar» as chances de outros laterais chegarem à seleção, com alguns deles em evidência na Liga portuguesa.

Adaptações de médios a laterais «hipotecam» chanches de Alberto ou Lelo?

«Hipotecar é uma palavra muito forte. Pelo contrário. Se você olhar para a primeira convocatória, em março de 2023, e a de agora, há muitos jogadores. É um processo profissional e estamos a acompanhar todos os jogadores. A responsabilidade da equipa técnica é criar uma equipa competitiva e valorizar o nosso talento. Estamos a falar de números de jogares [utilizados] que é muito bom. Não mostramos problemas no relvado. É difícil entrar, porque os jogadores que estão merecem cá estar. O número de jogadores utilizados nestas três épocas é elevado.»

Possível chamada de Leonardo Lelo

«Gostámos muito do Lelo, que faz parte do grupo de jogadores que estamos a acompanhar, como o [Flávio] Nazinho. São jogadores diferentes. Ontem vimos o Ricardo Horta e o Lelo, que são jogadores que sempre ficam perto da Seleção. É importante valorizar o que há em Portugal, que é uma quantidade enorme de jogadores importantes.»