Roberto Martínez, selecionador nacional de Portugal, admitiu que já falou com vários jogadores que não foram chamados ao Mundial 2026 através do telemóvel. Porém, Paulinho, do México, teve de saber da convocatória por outra via.

Chamada telefónica aos excluídos

«Não é justificar, é uma questão de respeito. O jogador português, no balneário da Seleção, tem um compromisso exemplar. É melhor ligar do que ver pela televisão. Já falei com sete jogadores, mas ainda não falei com Paulinho pela diferença horária. O jogador português merece saber a nossa decisão com transparência e honestidade.»