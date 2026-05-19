Roberto Martínez, selecionador nacional de Portugal, justificou a chamada de Gonçalo Guedes ao Mundial 2026 e revelou onde o vê encaixar na equipa.

«Na posição de ponta-de-lança, procuramos um jogador próximo de Diogo [Jota]. Já fizemos isso no Europeu e na Liga das Nações. Temos dois avançados posicionais, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos, e Gonçalo Guedes é o terceiro atacante, com mais flexibilidade. O Paulinho, mais uma vez, que pode fazer o perfil do Cristiano e do Gonçalo, mas a ideia é ter um terceiro atacante mais variável. (...) Gonçalo Guedes ter marcado o seu primeiro golo na final da Liga das Naçoes também teve o seu peso.»

 

