Roberto Martínez: «Gonçalo Guedes será o nosso terceiro atacante»
Selecionador justifica a chamada do futebolista da Real Sociedad
Cidade do Futebol, Oeiras
Roberto Martínez, selecionador nacional de Portugal, justificou a chamada de Gonçalo Guedes ao Mundial 2026 e revelou onde o vê encaixar na equipa.
«Na posição de ponta-de-lança, procuramos um jogador próximo de Diogo [Jota]. Já fizemos isso no Europeu e na Liga das Nações. Temos dois avançados posicionais, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos, e Gonçalo Guedes é o terceiro atacante, com mais flexibilidade. O Paulinho, mais uma vez, que pode fazer o perfil do Cristiano e do Gonçalo, mas a ideia é ter um terceiro atacante mais variável. (...) Gonçalo Guedes ter marcado o seu primeiro golo na final da Liga das Naçoes também teve o seu peso.»
