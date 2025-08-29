Roberto Martínez, selecionador nacional, respondeu às perguntas dos jornalistas depois de anunciar os 23 eleitos que vão representar Portugal na qualificação para o mundial de 2026. O espanhol de 52 anos comentou a situação de Rodrigo Mora, lamentou as lesões de alguns habituais membros da convocatória, relembrou Diogo Jota e reforçou o objetivo de vencer o Mundial.

Próximo passo de Rodrigo Mora

«Não há passo certo, o importante é jogar e ser importante no balneário e ter desafios onde o jogador possa contribuir. O Félix tem 25 anos mas muito anos de experiência, está feliz e a jogar e isso é que é importante. O Mora está numa fase normal que acontece no futebol - o importante é continuar com a mesma maneira de trabalhar todos os dias. O talento do Mora é excecional e adoro o talento dele. Esteve na convocatória da Liga das Nações e agora vai ser importante para os Sub-21. Não é uma despromoção, pelo contrário, vai contribuir para o seu processo de formação. Volto a repetir, não é a liga, não é o país, mas sim o papel do jogador dentro do balneário é que é importante.»

Lesões de Rafael Leão e Nélson Semedo

«Faz parte da vida da equipa técnica. Acompanhados todos os jogadores, temos muita informação e infelizmente é a primeira vez que não os podemos utilizar num estágio. O nível de uma seleção é ganhar com lesões, situações difíceis... Temos um grupo importante, grande, em que posso gerir a perda de elementos por lesão.»

Porta da seleção aberta, mas foco em grupo forte

«O foco é agora, é setembro. O número de jogadores na Liga das Nações eram 26, não temos o Nelson Semedo e o Rafael Leão, que não estão aptos. O Cancelo estava no grupo, mas saiu pela lesão que teve, mas temos um grupo de jogadores que estão perto da Seleção: Mangas, Nazinho, João Mário, Mateus Fernandes, Quenda... O importante é criar um grupo competitivo mas a Seleção está aberta. Queremos crescer nos próximos seis jogos. Temos de começar onde terminámos em junho.»

Falecimento de Diogo Jota obriga a preparação mental reforçada

«Precisamos de preparar aspetos táticos, físicos, mas o aspeto emocional também é importante. A ausência do Diogo Jota vai ser um fator de união e motivação. É o primeiro estágio sem o Diogo.»

Próximos desafios e análise dos adversários

«Não é nada novo, tivemos os dez jogos de apuramento para o Europeu, ganhámos os dez, os de apuramento para a Liga das Nações... Um apuramento com seis jogos não dá margem de erro. Temos de respeitar o adversário, a Arménia joga em casa, tem um selecionador novo... Depois a Hungria é uma equipa muito estável, joga bem em casa e será provavelmente o maior desafio que vamos ter nesta fase de grupos.»

Foco em vencer o Mundial

«O objetivo da Seleção é ganhar e não mudar por mudar. Depois de ganhar uma Liga das Nações, o importante é continuar e crescer com o que fizemos há dois meses. A nossa forma de trabalhar é acompanhar muitos jogadores, a porta da Seleção está aberta, mas precisamos de criar um espaço competitivo e não mudar jogadores só por mudar. Queremos fazer o que não foi feito, que é ganhar o Mundial.»