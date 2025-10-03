Roberto Martínez, selecionador nacional, anunciou nesta sexta-feira os convocados para os próximos dois jogos da Seleção, diante da Irlanda e Hungria, que contam para a qualificação do Mundial 2026. O selecionador não se mostrou preocupado com o contrato de José Mourinho no Benfica e uma possível chegada do técnico.

Possibilidade de José Mourinho chegar à Seleção

«O meu contrato é até 2026. Percebo a questão, mas para mim não é uma questão. O Mourinho é uma mais-valia para o futebol português. Em três épocas nunca falei da situação internas dos clubes portugueses. Posso falar de Mourinho, porque já nos defrontámos várias vezes, mas agora estamos do mesmo lado da barricada, que é o desenvolvimento do futebol português. O barulho de fora é para vocês. O foco está no presente. Tivemos 12 vitórias consecutivas, que nunca foi feito. Queremos a 13.ª e a 14.ª vitória. O foco é o presente. O futuro não é uma questão para mim. Não ajuda os jogadores nem os adeptos.»

Contactou Mourinho desde que este chegou ao Benfica?

«Sim, estivemos em contacto porque é a minha responsabilidade estar em contacto com os treinadores. De uma forma natural e muito normal.»