O Real Madrid-Valência, das meias-finais da Supertaça de Espanha, foi o primeiro jogo que Roberto Martínez assistiu na condição de selecionador de Portugal.

O sucessor de Fernando Santos teve a oportunidade de ver dois portugueses em ação: Thierry Correia e André Almeida foram titulares na equipa «che» e estiveram em bom plano, mas o Real Madrid garantiu a presença na final através do desempate por penáltis (4-3, depois de um empate a um golo).

A outra meia-final será disputada nesta quinta-feira, entre Barcelona e Betis.

A Supertaça de Espanha está a ser disputada em Riade, e, tal como o Maisfutebol informou, a capital saudita serve de ponto de partida para uma «digressão» de Roberto Martínez, organizada com o propósito de conversar com vários jogadores.

O novo selecionador de Portugal já conversou com William Carvalho e Rui Silva, do Betis, e com Thierry Correia e André Almeida, do Valência. A presença em Riade também pressupõe um encontro com Cristiano Ronaldo, o capitão da Seleção, que agora representa o Al Nassr.

Depois Roberto Martínez viajará para outras cidades e falará com mais jogadores.