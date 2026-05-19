Roberto Martínez, selecionador nacional de Portugal, abordou a gestão física do muito experiente Cristiano Ronaldo e ainda os problemas físicos recentes de Rúben Dias.

Gestão de Ronaldo, com 41 anos

«A gestão é com muita naturalidade. A minha experiência é que um jogador num Mundial não segue um padrão que acompanha o desempenho no clube ou pela idade. Nada disso. O foco é o grupo. Todos estão preparados para a exigência do Mundial. Precisamos de gerir bem no dia a dia. Só isso. Podemos falar de muitas coisas, mas para já só temos três jogos no Mundial. Precisamos de os gerir da melhor forma.»

Lesões de Rúben Dias

«O Rúben Dias já está há três jogos preparado para jogar. Estamos a acompanhar toda a informação. É um processo até dia 16 de junho. Podemos avaliar todos os jogadores e se houver problemas, podemos substituir. (...) Desde março que a nossa relação com os departamentos médicos dos clubes têm sido muito boa. O Rúben Dias vai terminar a época em boas condições. Não temos preocupações neste momento.»

Sem Rúben, dupla de centrais não tem experiência

«Muita confiança nesses jogadores. O nosso balneário é especial. Só para lembrar que na final de 2016 o nosso capitão não estava no relvado. O talento é fantástico, mas mais importante são os valores da equipa. Todos os jogadores, os 26 mais Ricardo Velho podem ganhar jogos por Portugal.»