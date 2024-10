Renato Veiga foi o jogador da Seleção Nacional portuguesa que falou aos jornalistas, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, nesta quinta-feira.

O médio do Chelsea falou sobre aquilo que sentiu com a chamada à Seleção - sem esquecer o «avô Zé» -, o facto de não ter sido aposta por Ruben Amorim no Sporting e também sobre a polivalência em campo.

Em resposta ao Maisfutebol, Renato Veiga falou ainda sobre algo que tem inquietado o futebol internacional: a sobrecarga do calendário. Alguns jogadores, como Rodri ou Busquets, já defenderam uma greve de futebolistas. Há uma jornada da Liga das Nações em outubro e ainda outra em novembro.

«São coisas que nós, jogadores, não controlamos. Apenas fazemos o nosso trabalho que é jogar. Para nós, jovens, estamos sempre cheios de vontade de jogar, quanto mais jogos melhor. mas é verdade que o calendário está cada vez mais preenchido e tem de se ter atenção à saúde dos jogadores e isso tem de se ter em conta», admitiu o médio do Chelsea.

Portugal joga com a Polónia no dia 12 de outubro, sábado, pelas 19h45, e contra a Escócia no dia 15 de outubro, também no mesmo horário. Ambos os desafios são fora de casa.