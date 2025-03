Pausa para os clubes, play nas seleções. Chegou a primeira data FIFA do ano de 2025 e os jogadores viram agulhas para os compromissos das respetivas seleções. Pelo menos, os que foram convocados. É o caso de Diogo Dalot, por Portugal, e Rasmus Hojlund, pela Dinamarca.

Acontece que os dois são companheiros de equipa no Manchester United e vão ter um duplo duelo decisivo com as camisolas dos seus países, para a Liga das Nações. Juntamente com o colega Bruno Fernandes, Dalot lançou um apelo ao avançado dinamarquês:

«A partir do momento em que saiu o sorteio, há sempre a conversa e a picardia normal. Esta semana brincámos com o facto de o Hojlund ter feito golo. Eu e o Bruno brincámos com ele para fazer uma pausa de uma semana. É normal [risos]», disse, em antevisão ao jogo na Cidade do Futebol, em Oeiras.

«Quando entramos em campo, deixamos de ser colegas de equipa e passamos a estar em lados opostos», garantiu. Além de Hojlund, também Christian Eriksen e Patrick Dorgu foram convocados pela seleção dinamarquesa e sao atletas do United.

«Sabemos que vamos enfrentar uma seleção difícil. Eu acho que a grande característica deles é a vontade que eles demonstram como equipa de poder lutar a cada jogo ou contra qualquer seleção. O querer, a energia. Também utilizar o público, que eu acho que eles vão fazer. Agora, sabemos que se conseguirmos igualar a energia, ou o querer, pelo menos igualar, que vamos conseguir competir pelo jogo», explicou o lateral.

Portugal defronta a Dinamarca nesta quinta-feira, pelas 19h45, no primeiro jogo do playoff de acesso à final four da Liga das Nações.