Geovany Quenda está no centro da atualidade desportiva. O jogador do Sporting está fechado no Chelsea num negócio que rende 51 milhões de euros fixos aos leões e foi também convocado para a Seleção Nacional portuguesa.

Algo que não é propriamente novidade, pois Quenda já tinha sido chamado duas vezes pela equipa técnica de Roberto Martínez. No entanto, está à espera ainda da primeira internacionalização A. Questionado sobre a saída para Inglaterra, Martínez destacou o trabalho do jovem.

«O que podemos controlar é a lista [da Seleção]. O Geovany é um jogador que está a crescer muito, cresceu ainda mais depois do ultimo estágio. Aos 17 anos vir a dois estágios mostra o potencial dele e o que pensamos dele. Agora, jogar faz parte da competitividade no treino, mas é empolgante encontrar jogadores tão jovens», disse, dando depois outros exemplos.

«Jogadores sub-18 como ele, João Simões, Rodrigo Mora estão em destaque na nossa Liga. Há outros. Gostaria de utilizar esses jogadores também. É uma pena que o Simões esteja lesionado, que o Rodrigo Mora esteja dispensado. O Geovany é um jogador que estamos a acompanhar desde janeiro de 2023, antes de se estrear na equipa do Sporting. É um exemplo da formação dos jogadores da Liga. Há Francisco Chissumba [Sp. Braga], Martim Fernandes... a idade não é um problema. É um aspeto de qualidade, compromisso e trabalho», terminou.

Portugal tem pela frente dois duelos do playoff de acesso à final four da Liga das Nações, entre Portugal e a Dinamarca. O primeiro encontro é disputado em Copenhaga, no dia 20 de março, e o segundo joga-se no Estádio de Alvalade, no dia 23.