João Neves foi o internacional português destacado para a conferência de imprensa da Seleção Nacional nesta terça-feira, em antevisão aos jogos com a Polónia e Escócia, da Liga das Nações.

O médio do Paris Saint-Germain foi questionado sobre a inclusão de três elementos novos na convocatória - Samuel Costa, Ricardo Velho e Tomás Araújo. O último, jogador do Benfica, substitui o lesionado Gonçalo Inácio nas escolhas de Roberto Martínez.

«Começando pelo Tomás Araújo, infelizmente o Gonçalo Inácio teve um pequeno percalço. Sorte de uns, azar de outros. Penso que o Tomás Araújo vai aproveitar da melhor maneira esta oportunidade. É jovem, traz energia e qualidade técnica e tática. É esse tipo de jogadores que queremos na Seleção Nacional», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Estou muito contente com a chegada dos três jogadores novos. Vou recebê-los da mesma maneira que me receberam no início, da melhor forma possível para se integrarem. Com um grupo melhor fora das quatro linhas, depois é mais fácil ter melhores resultados dentro das quatro linhas. Os dois jogos vão ser complicados mas a nossa postura vai ser a mesma. Queremos apurarmo-nos já para a fase seguinte», completou João Neves.

Portugal joga com a Polónia no dia 12 de outubro, sábado, pelas 19h45, e contra a Escócia no dia 15 de outubro, também no mesmo horário. Ambos os desafios são fora de casa.