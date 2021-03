Tiago Tomás, avançado do Sporting, e Francisco Conceição, extremo do FC Porto, são as principais novidades nos convocados de Rui Jorge para o Europeu de sub-21, eles que ainda têm idade de juniores.

Em conferência de imprensa, o selecionador nacional explicou a chamada dos dois jovens, que beneficiaram do facto de jogarem em posições ofensivas.

«Tenho de referenciar a posição dos jogadores: acredito que um jogador novo numa posição mais adiantada no terreno se insira mais facilmente num coletivo do que propriamente um defesa. Também tivemos isso em conta e estes jogadores, pelas suas características – versatilidade, a capacidade de ferir o adversário – podem trazer-nos mais valias», começou por justificar, em conferência de imprensa.

«Não os convoquei tanto pela elemento surpresa, mas pelas características. O Francisco tem muita capacidade no um contra um, é bastante imprevisível e é tecnicamente refinado. O Tiago Tomás tem profundidade, trabalha bastante e está moralizado. As opções recaíram um bocadinho por estas características. Estes serão mais dois elementos que nos podem ajudar», completou.