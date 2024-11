Na conferência de imprensa de antevisão ao Portugal-Polónia, realizada nesta quinta-feira, na véspera do jogo realizado no Estádio do Dragão, Roberto Martínez explicou aos jornalistas o porquê de ter chamado Samú Costa após a lesão de dois jogadores mais ofensivos.

É que o selecionador nacional disse, na última sexta-feira, aquando da divulgação da convocatória:

«Samú está fora dos 26, mas temos mais jogadores do que 26. A aposta agora é nos jogadores de ataque, não temos o Diogo Jota e a decisão é ter muita competitividade nos jogadores de segunda linha, como Matheus Nunes, Otávio e Pote, jogadores que podem chegar ao último terço. É o estágio para eles. Quero que o estágio mostre o momento de forma destes jogadores», afirmou.

Perante esta aparente contradição, justifica agora desta maneira a inclusão de Samu:

«Sim, quando nós fazemos a escolha é de 26 jogadores. Nós tivemos uma lista de 30 e tivemos de ter um critério. O critério foi utilizar todos. Não queremos deixar jogadores de segunda linha fora. A ideia foi utilizar todos os médios. Jogadores como o Matheus Nunes, Pedro Gonçalves cabem nessa escolha. Quando eles ficam de fora, o Samu é um jogador que já indiquei que fez um muito bom estágio. Um jogador para o futuro. Tínhamos a opção do Renato Veiga para jogar na posição de trinco, gosto da opção que ele dá de pé esquerdo. Mas é mais natural para o Samu estar nessa posição», disse.

Samu Costa, de 23 anos, joga no Maiorca, da Liga espanhola. Estreou-se pela Seleção Nacional no último estágio de outubro, nos minutos finais do Polónia-Portugal.

Do lado de Portugal, Palhinha é ausência de última hora. Do outro lado, os médios Przemyslaw Frankowski e Michael Ameyaw, assim como a grande estrela polaca, Robert Lewandowski, são baixas na Polónia para o jogo no Estádio do Dragão.

O Portugal-Polónia está agendado para as 19h45 de sexta-feira e tem arbitragem do lituano Donatas Rumsas. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.