Pedro Proença dirigiu-se, na manhã desta terça-feira, aos jornalistas e lembrou também a memória de Diogo Jota, a propósito do primeiro jogo, na Arméia, após a morte do jogador do Liverpool. O presidente da Federação sublinhou que Jota está sempre presente em todos os momentos da Seleção.

«Ainda ontem, no discurso de aniversário, o Bruno Fernandes evocou a memória de Jota. Infelizmente acontecem estes momentos, mas a memória estará presente para sempre. Somos 23+1 e o grupo está muito unido em torno da memória do Jota», frisou.

«Os adeptos de Portugal tinham dito que iam ficar em silêncio até ao minuto 21 e depois, nesse minuto 21, o Cristiano Ronaldo marca e os adeptos começam a cantar. São coincidências inexplicáveis, mas coincidências boas.»

Pedro Proença deixou claro, a propósito do jogo desta noite, que o objetivo está bem definido: Portugal quer estar presente e lutar pela vitória no próximo Mundial. Nesse sentido, o jogo frente à Hungria, de apuramento para o Mundial de 2026, é muito importante.

«Ganhar hoje seria um passo fundamental para estarmos no Mundial 2026. Há um espírito de compromisso de todos na seleção e estamos crentes que, vencendo na Hungria, damos um passo decisivo para marcar presença no Mundial das Américas. Como já disse, queremos ganhar o Mundial e temos de o assumir. Somos ambiciosos, temos alguns dos melhores jogadores do mundo e queremos vencer o Mundial.»