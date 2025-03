18 de março assinala, entre muitas outras coisas, o 26.º aniversário de Diogo Dalot, jogador da Seleção Nacional e do Manchester United. Sem direito a folga, foi dia de trabalho para o lateral na Cidade do Futebol, em Oeiras, nesta terça-feira.

Algo a que já está habituado, garante ele em conferência de imprensa, pois o ser aniversário costuma calhar em data FIFA. Questionado se já tem a primeira fatia do bolo destinada a alguém, Dalot brincou:

«Não sei, normalmente isso é depois do jantar. Ou vai para o míster [Roberto Martínez], ou para o capitão, ou para o próprio aniversariante... é para quem calhar», atirou o lateral.

Noutra questão, foi-lhe perguntada qual a «maior prenda» neste momento. Dalot foi humilde.

«Seria vencer os dois jogos que temos pela frente», atirou. Fez ainda um balanço da sua carreira, chegando aos 26 anos.

«O Diogo de hoje é mais maduro e mais responsável. Cada momento que estou cá tento representar Portugal da melhor maneira. Temos vindo a crescer como grupo, como equipa. Temos a noção de que os portugueses e o mundo esperam muito de nós. Fico bastante feliz por estar aqui. Fui crescendo e procurando estar mais preparado, para poder estar num clube grande e representar a Seleção. Era um objetivo meu e trabalhei muito para estar aqui. É uma responsabilidade grande continuar a este nível. Requer muito trabalho e muitas horas de dedicação», garante.

Portugal defronta a Dinamarca nesta quinta-feira, pelas 19h45, no primeiro jogo do playoff de acesso à final four da Liga das Nações.