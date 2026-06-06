Bruno Fernandes mostrou-se feliz, em declarações à RTP, por igualar Nuno Gomes na lista de melhor marcadores pela Seleção Nacional. O médio do Manchester United abordou, ainda, a expulsão de Rafael Leão, salientando o espírito de interajuda.

Análise ao encontro

«Sentimo-nos bem, obviamente não era o jogo que queríamos, queríamos jogar de uma outra maneira, mas também foi bom para aprender, para jogar de uma maneira que não estamos habituados. Acho que foi um bom resultado para nós, acabámos por sofrer o golo ao fim, relaxámos um bocadinho nos últimos minutos, perdemos algumas bolas necessárias, mas acho que nos 90 minutos fomos superiores, conseguimos controlar muito bem o jogo, sobretudo ter muita bola no último terço deles, que é algo que temos que melhorar com o tempo. Temos de ser um pouco mais pacientes quando atacamos, porque acabam por surgir oportunidades de golo.»

Boa entrada de Gonçalo Guedes no encontro

«Na primeira parte o jogo foi diferente, estávamos 11 para 11, na segunda parte com dez para dez, é um momento onde temos que ser mais pacientes com bola, fizemos muito bem, ter noção de que temos que acelerar o jogo no momento certo, e não tentar tantas vezes como poderíamos na primeira parte. Não tínhamos uma referência também na frente, tínhamos o Gonçalo Guedes que nos dá outras coisas, como um jogador mais móvel, de movimentos do último terço, grandes desmarcações que ele fez hoje e mostrou o porquê de ter sido convocado.»

Expulsão de Rafael Leão

«Foi o calor do jogo. Obviamente não queremos ter jogadores expulsos, temos que ser inteligentes neste tipo de momentos, mas eu ressalto a interajuda do grupo. Eu acho que o Rafael Leão fez isso, sentiu que o João Cancelo estava a ser apertado, foi o primeiro a chegar, mas infelizmente teve o azar que no meio dos empurrões o jogador chileno acabou por cair e o árbitro tomou a decisão de mostrar o cartão vermelho.»

Com o golo, Bruno Fernandes igualou Nuno Gomes na lista dos melhores marcadores por Portugal

«É bonito, mas não é algo que eu penso muito, obviamente estamos a falar de um dos pontas-de-lança portugueses que mais marcou a história não só do nosso campeonato português, como também da nossa seleção, e fico muito feliz por isso, mas o mais importante é o que aí vem e ajudar a equipa naquilo que eu puder.»