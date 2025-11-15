Bruno Fernandes antevê jogo com a Arménia, no domingo, e reforça ambição da Seleção em sagrar-se campeã do Mundo:

Estratégia contra equipas que defendem num bloco muito baixo:

«Já tivemos outros jogos em que jogámos contra blocos baixos. Temos de movimentar a bola mais rápido, atrair um lado para criar vantagem no lado oposto do jogo. Temos de ter mais gente na área e dar mais suporte aos jogadores da frente, para criar mais confusão na área. Há outros aspetos, e não é por termos perdido com a Irlanda, também era depois dos jogos com a Alemanha e a Espanha. Mas os erros são mais falados quando temos uma derrota. Esta Seleção está habituada a ganhar e tem de continuar assim.»

Análise à Arménia

«Já defrontámos a Arménia, uma Seleção com muita velocidade na frente e jogadores com qualidade no meio-campo, muito agressiva. Temos de nos focar mais nas dificuldade que lhe podemos causar, impor o nosso jogo, ser Portugal e tentar ao máximo que as valências deles não sejam tão vistas.»

Objetivo Mundial

«O objetivo de Portugal é ganhar, isso não muda consoante os jogos e os momentos. Quer joguemos com o número 1 ou 50 do ranking, não faz diferença. Vamos para campo para ganhar jogos. Temos uma Seleção com capacidade de ganhar grandes jogos e também os mais complicados, contra blocos mais baixos. Não aconteceu com a Irlanda e na Hungria sofremos de bola parada e no último minuto, quando devíamos ter segurado a bola. Mas não muda o facto de que queremos ganhar o Mundial, nunca escondemos isso. Já era assim era com o Europeu e conseguimos em 2016. Para esse sonho chegar temos de ganhar jogos, a começar por amanhã.»