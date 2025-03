Cristiano Ronaldo deu a cara pela Seleção Nacional neste sábado, em antevisão ao segundo duelo entre Portugal e Dinamarca em poucos dias. O astro da Seleção foi confrontado com as críticas que apontam falta de atitude à equipa... e rejeitou.

«Não estou de acordo com a falta de atitude. Atitude há sempre na Seleção. Faltou coisas técnicas obviamente que sim. Faltou sim outras coisas. Nem sempre podemos jogar bem, já fiz 50 mil jogos maus, a equipa também. Faz parte e não temos de estar nervosos, passado é passado», disse, garantindo uma «grande noite» em Alvalade.

«Sei que há muita gente que quer que a Seleção perca, é normal. Se todos estivermos unidos, tenho a certeza que amanhã vamos fazer um bom resultado», garantiu.

Ronaldo defendeu ainda Roberto Martínez: «A crítica faz parte do jogador do futebol e todos estamos no mesmo barco, aqui ninguém escapa. Não temos de soltar os alarmes, calm down e pensar que as coisas vão correr bem na segunda parte deste jogo», afirmou.

Portugal defronta a Dinamarca no Estádio de Alvalade, em Lisboa, pelas 19h45 deste domingo.