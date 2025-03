A equipa portuguesa está recheada de talento, isso é inegável. Muitas das vezes, esta geração é conotada como sendo de 'ouro'. Porém Cristiano Ronaldo não gosta destes rótulos e garante que as exibições... não têm sido tão más quanto dizem.

«Acho que a equipa tem jogado bem. Tirando um jogo ou outro, acho que a equipa tem mantido um excelente nível», atirou.

«Para mim, as melhores gerações são as que ganham. Há gerações de ouro, de prata, de latão... A equipa tem estado excelente. No meu ponto de vista, as melhores gerações são as que ganham, independentemente, se têm ou não os melhores jogadores», acrescentou.

Além disso, Ronaldo recordou que os adversários da Seleção não têm sido fáceis.

«Portugal tem excelentes jogadores, tem jogado um bom futebol. Não temos defrontado equipas da terceira divisão. Temos enfrentado equipas preparadas, com excelentes jogadores. Isto é o futebol, não há jogos fáceis. Acredito que Portugal tem uma excelente equipa, um excelente treinador. De vez em quando, não corre como nós desejamos» disse.

O capitão da Seleção deixou ainda um recado (e um apelo).

«Sinto que há negativismo à volta da Seleção. Não gosto disso. Vejo as perguntas que vocês fazem nas conferências... Digo e repito, estamos preparados para amanhã. Agora é entrar lá para dentro, unir as tropas, ter o estádio do nosso lado, fazer o que os dinamarqueses fizeram. Nós sentimos incómodo no estádio deles, gostava que amanhã os nossos adeptos fizessem isso», pediu.

Portugal e Dinamarca defrontam-se para a segunda mão dos quartos de final da Liga das Nações, este domingo, no Estádio José Alvalade (19:45). Pode acompanhar o jogo, ao minuto, pelo Maisfutebol.