Depois de Rúben Neves, também Diogo Dalot quis dar os parabéns à Seleção Nacional de futsal pela conquista do Mundial da categoria.

Em conferência de imprensa, o lateral-direito do Manchester United expressou orgulho pelo feito e confessou que os seus colegas futsalistas estão a habituar mal as pessoas.

«Em relação ao futsal, o Rúben deu os parabéns e eu aproveito para também o fazer. Foi um momento de orgulho para todo o país, é muito especial quero dar os parabéns a toda a comitiva que foi excecional», afirmou.

«Foi sem dúvida um motivo de orgulho, começam a habituar-nos mal por ganharmos tanto, mas é bom sinal, é sinal que estamos a levar o nome de Portugal cada vez mais alto», acrescentou.

De resto, Dalot cumpre os primeiros passos na Seleção A de futebol, depois de um longo passado pelas camadas jovens das quinas.

«Para mim tem sido um orgulho poder representar Portugal durante tantos anos, tive a oportunidade de fazer os escalões todos e foi algo que me trouxe bastante conhecimento daquilo que é representar o país», explicou.

«Como é lógico, a dimensão aumenta quando estás a representar a Seleção A, a responsabilidade também. É um sonho que temos sempre que entramos na Cidade do Futebol quando somos mais jovens», confessou.

Dalot garantiu depois: «Cada vez que somos chamados à Seleção, para alem do orgulho que é, sabemos que temos de estar preparados para jogar e não jogar, respeitando sempre as decisões do mister. Tenho a ambição de estar cá o maior número de vezes possível e é assim que quero continuar, à procura do meu espaço e depois a decisão será sempre do mister.»