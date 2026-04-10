Deco: «Luiz Felipe Scolari melhorou o ambiente na Seleção»
Antigo internacional português lembrou os tempos do treinador ao comando da equipa das Quinas
Numa entrevista concedida à Globo Esporte, Deco teceu vários elogios ao antigo selecionador Luiz Felipe Scolari. O antigo internacional refere que o técnico brasileiro foi fundamental para acabar com as rivalidades na Seleção Nacional.
«A forma dele comunicar, de interagir com as pessoas… criou um ambiente na Seleção muito favorável. Portugal tinha muito a questão dos clubes. Lembro-me que quando cheguei a Portugal falava-se muito das rivalidades entre o FC Porto e Benfica e, às vezes, a Seleção Nacional tinha um ambiente um pouco tenso», começou por dizer.
Deco refere ainda que Luiz Felipe Scolari teve um papel crucial para quebrar o panorama de rivalidade entre clubes na equipa das Quinas.
«Como era uma pessoa de fora, como não estava influenciado por nenhum dos lados, ele conseguiu agregar e unir. A Seleção criou uma harmonia que, talvez, nunca tinha sido visto naquela época e acho que, além do grande treinador que foi, o grande mérito foi a capacidade de unir as pessoas», acrescentou.
Luiz Felipe Scolari esteve entre 2002 e 2007 ao comando técnico da formação das Quinas e, apesar de não ter conquistado nenhum título, Deco refere que o ex-selecionador deixou uma marca em Portugal.
«Luiz Felipe Scolari vai a Portugal e é adorado, as pessoas adoram-no e quem trabalhou com ele também. Mesmo não sendo campeão, deixou uma marca muito boa e a seleção portuguesa tornou-se um ambiente melhor», concluiu.