A derrota na final do Euro sub-21, em Ljubljana, frente à Alemanha, significou o fim da maior série vitoriosa de Portugal no escalão, colocando um ponto final num sequência de 12 triunfos seguidos.

Ao todo foram cinco vitórias na fase final do Euro 2021, sobre Croácia (1-0), Inglaterra (2-0) e Suíça (3-0), todas na primeira fase, e sobre as pentacampeãs Itália (5-3, após prolongamento) e Espanha (1-0), nas eliminatórias. Antes disso, Portugal tinha finalizado a fase de qualificação com sete triunfos, ao bater em dose dupla Noruega (3-2 e 4-1) e Chipre (4-0 e 2-1), Gibraltar e Bielorrússia, ambos por 3-0, e os Países Baixos, por 2-1.

A última derrota da Seleção sub-21, que nesta altura já é penúltima, datava de 11 de outubro de 2019, em Doetinchem, frente à Holanda, também em jogo da fase de apuramento para o Euro 2021, por 4-2: Diogo Queirós e Gedson, de grande penalidade, marcaram para Portugal, mas Myron Boadu (duas vezes), Teun Koopmeiners e Calvin Stengs deram o triunfo aos Países Baixos.

A melhor sequência de vitórias em sub-21 a nível europeu continua a ser da Espanha, com duas séries de 15 triunfos, entre 2012 e 2014 e entre 1996 e 1999.