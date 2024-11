Fábio Silva, avançado do Wolverhampton emprestado ao Las Palmas, de Espanha, continua integrado no treino da Seleção Nacional portuguesa, nesta terça-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Depois de o atleta ter participado no primeiro dia de treinos, na segunda-feira, face à ausência de outros pontas-de-lança que não Cristiano Ronaldo (Diogo Jota está lesionado, por exemplo), Fábio Silva continua a integrar a sessão de treino, apesar de estar convocado para os Sub-21. Aliás, o avançado participou também na sessão de treino desse escalão durante a manhã.

Em relação a segunda-feira, há ainda uma alteração - Francisco Silva, guarda-redes da Seleção Sub-20, já não treina com a Seleção principal. José Sá, Diogo Costa e Rui Silva treinaram.

Samu Costa também treinou após ter sido chamado na sequência das lesões de Pedro Gonçalves e Matheus Nunes, ambos devido a problemas físicos. Nuno Tavares e Tiago Djaló também treinaram, sendo duas das grandes novidades desta convocatória.

Portugal joga com a Polónia no Estádio do Dragão, pelas 19h45 desta sexta-feira. Termina a fase de grupos diante da Croácia, na segunda-feira, em Split.