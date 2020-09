25 de junho de 2016, Lens, França. Portugal derrota a Croácia por 1-0 no prolongamento, com Ricardo Quaresma a marcar aos 117 minutos, e segue para os quartos-de-final do Euro2016. O conto de fadas teve o epílogo em Paris, da forma que se sabe, 15 dias depois.



Fernando Santos gosta da seleção croata, elogia-a e recua quatro anos para dizer que esse jogo foi «um dos melhores do Europeu de 2016». O reencontro está marcado para o Dragão, sábado à noite.



«Foi um jogo enorme de qualidade estratégica e de grande nível individual. Duas equipas fortíssimas. Quem ganhasse esse jogo teria fortes hipóteses de ser campeão da europa. Mas isso já foi há quatro anos. São jogos e jogadores diferentes. Agora tivemos de analisar jogos realizados há mais de dez meses, o que não deixa de ser estranho», disse o selecionador nacional, em conferência de imprensa.



«A Croácia é vice-campeã do mundo, uma equipa poderosa e com jogadores de grandíssima qualidade, mas Portugal tem qualidade para vencer.»



Acrescente-se que a Croácia foi, dois anos mais tarde, vice-campeã mundial na Rússia. Portugal, em 2019, juntou ao título europeu a Liga das Nações. Duas seleções fortíssimas.