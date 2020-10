Paul Pogba e Kylian Mbappé estão de regresso aos convocados da seleção francesa, para os jogos diante de Portugal e Croácia. O médio do Manchester United falhou a última convocatória por estar infetado com covid-19, tal como o avançado do PSG, que chegou a participar no primeiro de dois jogos, na última paragem para os compromissos das seleções.

Eduardo Camavinga, médio de 17 anos que se estreou pelos Bleus em setembro, voltou a ser chamado por Didier Deschamps. Lucas Hernández, Pavard, Tolisso e Coman, campeões europeus pelo Bayern Munique, também estão entre o lote de convocados.

A França joga com Portugal a 11 de outubro, em Saint-Denis, e viaja até Zagreb, para defrontar a Croácia, no dia 14. Os dois encontros contam para o Grupo 3 da Liga das Nações, liderado pela seleção portuguesa e pelos gauleses, ambos com duas vitórias em dois jogos.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Hugo Lloris, Mike Maignan, Steve Mandanda

Defesas: Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Clément Lenglet, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Raphaël Varane

Médios: Eduardo Camavinga, N'Golo Kanté, Steven Nzonzi, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso

Avançados: Houssem Aouar, Kingsley Coman, Ben Yedder, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Anthony Martial, Kylian Mbappé