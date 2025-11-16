Goleada à Arménia é a segunda maior de sempre de Portugal
Seleção Nacional marca pela segunda vez nove golos num só jogo. Melhor só há dois anos frente ao Luxemburgo
A goleada de 9-1 com que Portugal venceu a Arménia, e garantiu o apuramento para a fase final do Mundial 2026, impressiona pelo volume, mas a Seleção Nacional já fez melhor, e com Roberto Martínez ao leme da equipa.
O resultado mais desnivelado conseguido por Portugal aconteceu em setembro de 2023, no Estádio Algarve, quando derrotou o Luxemburgo por 9-0, na fase de apuramento para o Euro 2024.
Os 9-1 deste domingo frente à Arménia entram diretamente para o segundo lugar da lista das maiores goleadas da Seleção nacional, à frente dos 8-0 com que Portugal venceu o Liechtenstein (1994 e 1999) e o Kuweit (2003).
Seguem-se os triunfos por 7-0 frente a Liechtenstein (1995), Azerbaijão (1999), Coreia do Norte (2010), Estónia (2016) e Andorra (2020).