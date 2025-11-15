«Gonçalo Ramos? Ainda não posso falar do onze inicial, mas vai ser importante»
Roberto Martínez elogia qualidades do avançado do PSG, hipótese forte para o ataque de Portugal frente à Arménia
00:39
«Gonçalo Ramos? Ainda não posso falar do onze, mas vai ser importante»
00:59
Martínez: «Arménia? É uma equipa que respeitamos muito»
02:09
«Ronaldo? Um jogador que não está na lista de convocatória, não está na seleção»
00:48
Martínez: «Já tivemos grandes memórias no Estádio do Dragão»
00:30
«Voto de confiança de Proença? Estamos a trabalhar todos juntos, unidos»
00:52
Martínez: «Derrota na Irlanda? Temos uma equipa com muita autocrítica»