Selecionador nacional recorda boas memórias da Seleção no Estádio do Dragão e comenta atributos de Gonçalo Ramos, o mais provável substituto do castigado Cristiano Ronaldo no jogo de domingo com a Arménia, que pode qualificar Portugal para o Mundial de 2026:

Memórias do Dragão

«No Dragão, já tivemos grandes memórias. Antes do meu tempo, foi o play-off com a Macedónia do Norte, depois o apuramento para o Mundial com a Polónia, com uma força incrível dos adeptos. A Irlanda utilizou bem o seu estádio e podemos fazer isso ao mesmo nível. Isso faz toda a diferença.»

Gonçalo Ramos na vaga de Ronaldo?

«Gostamos de trabalhar com dois jogadores por posição. Gonçalo é um ponta-de-lança natural, que está num momento muito bom. É o avançado com maior média de golos por minuto nas competições europeias. É um jogador muito importante, mas ainda não posso falar do onze inicial. Mas vai ser importante.»