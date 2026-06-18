João Neves estreou-se em grande em Mundiais. Apesar do empate diante da RD Congo por 1-1, o médio do PSG marcou no seu primeiro jogo em Campeonatos do Mundo e foi eleito «Homem do Jogo». Durante o festejo, apontou para o céu para dedicar o golo à falecida mãe.

Em declarações à LiveModeTV Portugal, João Neves confessou que os objetivos da equipa se sobrepõem ao pessoal.

«Neste momento, depois do fim do jogo, é um bocado difícil de explicar e de dizer como é que eu me sinto. Porque, para mim, vocês já me conhecem, acho que passo uma imagem de que é sempre mais importante a vitória da equipa. Até posso fazer dois autogolos e nós ganharmos 3-2 que, para mim, sempre está melhor do que ser ao contrário. Mas poder vivenciar o primeiro Mundial, o primeiro golo, e ter a sorte de ter cá a minha família é sempre especial», começou por dizer.

O médio do PSG aproveitou o momento para explicar a dedicatória durante os festejos.

«Vejo o meu pai na bancada, vejo a minha namorada, a minha mãe não, como vocês sabem, mas eu sei que ela está sempre comigo e por isso é que apontei para o céu. O meu primeiro golo no Mundial foi para ela. É sempre bom tu teres as pessoas que mais amas aqui e poder fazê-las aproveitar o que tu consegues dar ao país inteiro e a eles em especial», concluiu.