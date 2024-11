Nuno Mendes foi o atleta da Seleção Nacional destacado para a conferência de imprensa desta terça-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, de antevisão ao jogo com a Polónia.

Recordando o último embate entre as duas equipas (que terminou com um triunfo português por 3-1), Mendes mostra confiança nesta segunda volta.

«Entro no jogo para ganhar, como é óbvio. A equipa está preparada para enfrentar a Polónia, como da outra vez. A equipa esteve muito bem, conseguiu gerir os momentos do jogo. Conseguimos a vitória, que era o mais importante», começou por dizer.

«Temos jogadores muito competitivos, com maturidade suficiente para encarar o jogo da melhor forma. Estamos em casa e teremos adeptos que nos vão apoiar do primeiro ao último minuto. Somos Portugal, temos de jogar para ganhar», completou o lateral do Paris Saint-Germain.

Nuno Mendes revisitou ainda o pior desafio da Seleção Nacional durante esta fase de grupos da Liga das Nações, no empate contra a Escócia.

«Entrámos muito no jogo deles, entrámos muito no ataque, contra-ataque. Se entrarmos nisso causa-nos problemas. Esta Seleção gosta de ter bola. Temos jogadores para isso», finalizou Nuno Mendes.

Portugal joga com a Polónia no Estádio do Dragão, pelas 19h45 desta sexta-feira. Termina a fase de grupos diante da Croácia, na segunda-feira, em Split.