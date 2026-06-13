Portugal venceu a Tunísia por 2-0 e conquistou, pela quarta vez na história, o Torneio de Toulon. Rafael Nel esteve em destaque ao apontar um golo e uma assistência.

Com muito apoio nas bancadas, a formação africana entrou melhor no encontro. Com uma atitude pressionante e agressiva, ia incomodando os homens liderados por Oceano Cruz, que nos primeiros minutos tiveram dificuldade em sair a jogar.

Depois de alguns ajustes táticos, Portugal conseguiu equilibrar o jogo e, a espaços, criar oportunidades de golo. Aos 23 minutos, Rafael Nel ganhou a profundidade à defesa da Tunísia e encontrou Fábio Baldé, que atirou para o 1-0 com um remate de grande qualidade.

A Tunísia procurou responder e obrigou Diogo Fernandes, aos 40 minutos, a uma enormíssima defesa. Chtai-Telamio rematou de primeira e o guarda-redes da formação do FC Porto evitou o empate com uma palmada junto ao relvado.

Na segunda parte, a equipa orientada por Anis Boujelbene voltou a colocar bastante agressividade nos duelos e esteve, por diversas vezes, perto do empate.

À hora de jogo, Miguel Alves evitou o 1-1. Chtai-Telamio já se preparava para fuzilar a baliza de Diogo Fernandes, mas o defesa-central apareceu no momento certo para limpar o perigo.

Miguel Nogueira, já na compensação, rematou em arco e a bola ficou à disposição de Rafael Nel, que só com o guarda-redes pela frente selou a vitória de Portugal.

A festa do Torneio de Toulon ficou estragada logo após o jogo. Descontentes com o triunfo luso, os adeptos da Tunísia que se encontravam nas bancadas invadiram o relvado, gerando uma grande confusão. A situação acabou por ser sanada pela intervenção dos seguranças do recinto.